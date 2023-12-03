وفد عماني يقف على تجربة «موهبة» في تنمية قدرات الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد من الفريق الفني لمنظومة بناء القدرات وإدارة المواهب بوزارة العمل في سلطنة عمان، متمثل في كل من: مديرة مشروع المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب الدكتورة زمزم اللمكي، ومستشار الوزير للتخطيط والدراسات الإحصائية يحيى المنذري، والمديرة العامة للتربية الخاصة والتعليم المستمر الدكتورة ثريا الراشدي، وعضو فريق إدارة المشروع وليد اللمكي، وعضو فريق إدارة المشروع أميرة الوائلية، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للاطلاع على تجربة المملكة ممثلة بـ موهبة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم.

واطلع الوفد على البرامج التي تقدمها المؤسسة لطلبة التعليم العام الموهوبين، والمتمثلة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية مهاراتهم، من خلال الملتقيات التدريبية والتأهيلية.

ووقف الوفد العماني على بعض التجارب للمؤسسة في مقدمتها «ملتقى النخبة»؛ المنعقد لتأهيل الطلبة الذين سيشاركون في الأولمبيادات العلمية الدولية، بمشاركة 150 موهوبا في مجال العلوم.

كما اطلع على تجربة الشراكات مع المدارس، وتجول الفريق في مدارس الشراكة مع منسوبي «موهبة»، إضافة إلى حضورهم الحفل الختامي لملتقى الشتاء للفلك والفضاء الذي أقيم برعاية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بمشاركة 50 طالبا وطالبة، إضافة إلى حفل انطلاق برنامج «جيل الأدب»، ووحدة الكتابة الإبداعية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، الذي يستهدف طلبة المرحلة المتوسطة.