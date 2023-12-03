«طروق السعودية» تستعرض نتائج جولة عسير التوثيقية

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وعد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية البرنامج من أهم المشاريع كونه من المشاريع التأسيسية لاستراتيجة وزارة الثقافة لاكتشاف وإبراز التراث الوطني بعمقه وتميزه، بالمشاركة مع هيئات الموسيقى والتراث والأزياء والطهي لتأسيس قواعد توثيقية لكل تراث وطني، مشيرا إلى أن انطلاق المشروع من منطقة عسير يأتي بما تحمله من كنوز موروثة متنوعة، حيث لم يقتصر الأمر على توثيق وتسجيل موسيقي للموروث بل سعيا لوضعها في منصة تتيح الاطلاع عليها من المهتمين كافة في العالم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى «لقد تعرفنا خلال مراحل توثيق هذه الأعمال على تنوع ثقافي ومعرفي وطني بتنوع الايقاعات والسلالم الموسيقية وكيف أنها جزء من حياة الفرد، فتوثيق هذه الطروق بتقنيات عالية سيكون داعما لاستدامة هذا الإرث للأجيال القادمة وعرضه في منصة يستفد منها الجميع».
وشهد الحفل عرضا مرئيا عن الطروق بموسيقى أعدها الموسيقار أمير عبدالمجيد، إضافة لفيلم يستعرض مسيرة العمل في التوثيق.
بيانات إحصائية عن «طروق السعودية»
- 93 فيديو للفنون الأدائية الجماعية.
- 20 فيديو للطروق الفردية.
- 4 فيديوهات لصناعة الآلات الموسيقية والإيقاعية في عسير.
- 9 مناسبات محلية لتوثيقها في مواد مرئية حقيقية.
- 7256 صورة فوتوغرافية.
- 1868 مادة مكتوبة.
- 2256 مادة صوتية.
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