شكرا لقرائتكم خبر «طروق السعودية» تستعرض نتائج جولة عسير التوثيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم برنامج صون الموروث الموسيقى والتراثي «طروق السعودية» مساء أمس، حفل استعراض نتائج جولة طروق السعودية بمنطقة عسير، وذلك على مسرح الفعاليات بنادي أبها الأدبي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، وجمع من المهتمين بالفنون والموسيقى.

وعد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية البرنامج من أهم المشاريع كونه من المشاريع التأسيسية لاستراتيجة وزارة الثقافة لاكتشاف وإبراز التراث الوطني بعمقه وتميزه، بالمشاركة مع هيئات الموسيقى والتراث والأزياء والطهي لتأسيس قواعد توثيقية لكل تراث وطني، مشيرا إلى أن انطلاق المشروع من منطقة عسير يأتي بما تحمله من كنوز موروثة متنوعة، حيث لم يقتصر الأمر على توثيق وتسجيل موسيقي للموروث بل سعيا لوضعها في منصة تتيح الاطلاع عليها من المهتمين كافة في العالم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى «لقد تعرفنا خلال مراحل توثيق هذه الأعمال على تنوع ثقافي ومعرفي وطني بتنوع الايقاعات والسلالم الموسيقية وكيف أنها جزء من حياة الفرد، فتوثيق هذه الطروق بتقنيات عالية سيكون داعما لاستدامة هذا الإرث للأجيال القادمة وعرضه في منصة يستفد منها الجميع».

وشهد الحفل عرضا مرئيا عن الطروق بموسيقى أعدها الموسيقار أمير عبدالمجيد، إضافة لفيلم يستعرض مسيرة العمل في التوثيق.

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