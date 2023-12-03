شراكة عالمية تعزز العمل في محميات العلا الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة مع منظمة سبيس فور جاينتس المتخصصة بالحفاظ على البيئة، بما يتيح تعاون جهودهما في مجال حماية التنوع الحيوي في العلا وخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة إمكانات تخزين الكربون في محميات العلا الطبيعية.

وتهدف الشراكة إلى تعاون الطرفين في تصميم وتنفيذ أنشطة مشتركة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مجال إدارة وحماية ومراقبة التنوع الحيوي والبيئات الطبيعية بما يتماشى مع المعايير العالمية ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

وتتضمن الشراكة تزويد مجموعات حماة الطبيعة في المحميات الطبيعية التابعة للهيئة بالمعدات والأنظمة والإمكانات اللازمة لحماية المجتمع وضمان صحة الحراس وسلامتهم؛ إضافة إلى تطوير وسائل وتقنيات التواصل بين حماة الطبيعة لتعزيز إمكاناتهم بالحفاظ على المحميات ومشاركة البيانات بسرعة.

وتشمل الشراكة تطوير أنظمة الإدارة الخاصة بالمحميات بما يمكنها من تحقيق متطلبات شهادة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بحلول 2025، فضلا عن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تخزين الكربون في المحميات، كما يحرص الطرفان على الترويج لنموذج سياحي مستدام وصديق للبيئة في العلا.

محميات العلا

5 محميات طبيعية بالمحافظة هي: