شكرا لقرائتكم خبر تغطية 7 آلاف كلم 2 بحملات الإصحاح البيئي بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة الجوف، ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، حملات الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض.

وغطت حملات الإصحاح البيئي خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، نحو 6907 كيلو مترات مربعة، خلال 4 فرق إصحاح بيئي متخصصة، مجهزة بـ13 آلية ومعدة و8 أجهزة للرش بالرذاذ.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن بلدية محافظة دومة الجندل رفعت 8909 أطنان من النفايات والمخلفات في الربع الثالث، مشيرا إلى التخلص من كل النفايات التي بلغ حجمها 2064 طنا خلال آلية الدفن الصحي.

كما تضمنت أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري صيانة 9450 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة، وإزالة 1850 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، وسحب 26 سيارة تالفة من الشوارع والميادين، إلى جانب صيانة وتهيئة 33 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء.