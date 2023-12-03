شكرا لقرائتكم خبر تشغيل جسر طريق الأمير نايف مع السلام في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام، بعد انتهاء الأعمال القائمة في المشروع بطول 1250م طوليا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، وانطلاق الحركة المرورية على الجسر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق السلام، بعد انتهاء الأعمال القائمة في المشروع بطول 1250م طوليا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، وانطلاق الحركة المرورية على الجسر. ويعد الجسر من الجسور المهمة التي ستسهم في سهولة وجودة في الحركة المرورية، وحل الاختناقات المرورية في التقاطع، ويسهل من انسيابية الحركة والتنقل على سكان المدينة وزائريها من وإلى المسجد النبوي، ومركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، إلى جانب أحياء غرب المدينة، وجامعة طيبة والجامعة الإسلامية، ومجموعة من معالم المدينة كوادي العقيق المبارك، ومطبعة المصحف الشريف، إذ جرى تنفيذه بأكثر من 2400م مكعب من الخرسانة المسلحة، و6500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى ما يزيد على 550 طنا من الحديد مسبق الإجهاد، ويضم الجسر 3 حارات في كل اتجاه، وحارات للخدمة في كل اتجاه، والرجوع إلى الخلف، وإشارة ضوئية أسفل الجسر، لتيسير الحركة المرورية لمرتادي طرق الخدمة في الموقع بكل يسر وسهولة، كما تم تعزيز أنسنة المنطقة المحيطة بالجسر، وتنفيذ مسار للنقل الترددي، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير، ومسارات للدراجات الهوائية. جهود الأمانة تنفيذ كثير من مشروعات الجسور والأنفاق

تسهم في تحسين التقاطعات

الارتقاء بشبكة الطرق بالمنطقة

رفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية

تحسين التقاطعات السطحية

تحرير الحركة المرورية، وتحقيق عنصر السلامة

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل جسر طريق الأمير نايف مع السلام في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.