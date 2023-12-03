ضبط مواقع لتخزين الحطب المحلي بالمدينة والقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي موقعا مخالفا لنظام البيئة بالمدينة المنورة استخدم لتخزين أكثر من 20 م3 من الحطب المحلي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ﷼ لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

من جهة أخرى ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، مقيما من الجنسية السودانية مخالفا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.