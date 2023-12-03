القيادة تتلقى التعازي في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب ملك البحرين عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفيـن، برقية عزاء ومواساة، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجيا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين، برقيتين مماثلتين، من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، ورئيس مجلس الوزراء بالكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ، رحمه الله.

كما تلقى خادم الحرمين، برقيتين مماثلتين، من نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

كما تلقى خادم الحرمين، برقيتين مماثلتين، من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التعازي والمواساة، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، رحمه الله.

ودعا السيسي المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الصبر والسلوان.

من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.