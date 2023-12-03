شكرا لقرائتكم خبر جوائز سعودية لحفظة القرآن في إسلام أباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة، مسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية بين الطالبات في الجامعة السلفية بمدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.

وشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم 350 طالبا، وتم اختيار 80 طالبا منهم للمشاركة في 3 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والثاني حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، والثالث حفظ 15 جزءا من القرآن الكريم، وفي المسابقة الثقافية بين الطالبات شاركت 400 طالبة.

وأقيم الحفل الختامي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، والملحق الديني المكلف يحيى سفياني، ورئيس الجامعة السلفية حافظ شفيق، وعدد من الأساتذة والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والطلاب والطالبات.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز والمكافآت على الطلاب والطالبات الفائزين.