تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن الفوائد الصحية لتناول الزنجبيل خاصة عند الانتظام بشكل يومي لمدة شهر، وفقًا لما جاء في موقعي، " Medicinenet"، "Eatthis".

وأوضح الخبراء فوائد الزنجبيل على النحو التالي :-

خصائص مضادة للأكسدة

هناك مركب يسمى الجينجيرول وهو المسؤول الرئيسي في الزنجبيل وله خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

يخفف الغثيان

الزنجبيل فعال ضد الغثيان ويساعد على تخفيف القيء، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الخضوع لعمليات جراحية محددة.

يحارب الجراثيم

تناول الزنجبيل لمدة شهر يساعد على مقاومة الجراثيم، كما أنها جيدة على نحو خاص في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة، مثل إبقاء الفيروسات تحت السيطرة، مثل الفيروس المخلوي التنفسي .

يلطف آلام العضلات

يخفف الزنجبيل آلام العضلات فورا، لكنه قد يخفف الألم على المدى الطويل، لذا يحدث تحسن عند الانتظام في التناول على الأقل لمدة شهر من تناوله.

يخفف أعراض التهاب المفاصل

الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدًا على نحو خاص لعلاج أعراض كل من التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي .

يساعد على إدارة نسبة السكر في الدم

يساعد الزنجبيل الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، وتحسين مستويات الجلوكوز، ولكن عند الانتظام على التناول

خفض مستويات الكوليسترول

يساعد تناول الزنجبيل كل يوم على خفض مستويات الكوليسترول الدهني "الضار"، لذا يجب تناوله يوميًا لمدة 5 أشهر تقريبًا.

يشعر بالدفء

يساعد تناول الزنجبيل بشكل يومي على الشعور بالدفء، فهو مشروب جيد في الشتاء لمقاومة نزلات البرد.