شكرا لقرائتكم خبر عن شتلات صديقة للبيئة.. إطلاق مبادرة تشجير بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن إطلاق مبادرة تشجير لزيادة الغطاء النباتي في محمية الملك عبد العزيز الملكية بمنطقة الرياض.

المبادرة تأتي في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات للمحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

مشاركة 100 متطوع وغرس 700 شتلة

كما تستهدف تشجيع العمل التطوعي بمشاركة 100 متطوع وغرس 700 شتلة صديقة للبيئة لتحسين جودة الحياة.

وتنفذ القوات الخاصة للأمن البيئي وتشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات البيئية.

وذلك مثل المعارض ومبادرات التشجير وإطلاق الكائنات الفطرية والإصحاح البيئي للمتنزهات.