شكرا لقرائتكم خبر عن 35 جهة تشارك في المؤتمر الدولي لسلامة المرضى بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم.

ويأتي المؤتمر تحت عنوان "من التوعية إلى التنفيذ"، كما يستمر ثلاثة أيام.

المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي لسلامة المرضى

وينعقد المؤتمر بمقر مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

ويهدف الملتقى إلى تمكين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية من رعاية أكثر أمانًا.

ويتضمن الملتقى ورش عمل ومحاضرات علمية وجلسات حوارية بمشاركة 35 جهة حكومية.