شكرا لقرائتكم خبر عن 281 مستفيدًا من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استفاد 281 شخصا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت خلال شهر سبتمبر من عام 2023م

وقُدم خلال المشروع 1.380 خدمة، إذ بلغت نسبة الذكور 60% ونسبة الإناث 40%، بينما شكّلت نسبة النازحين 17% والمقيمين 83% من إجمالي المستفيدين.

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دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني

وفي مجال تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية شملت الخدمات 14 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.

أيضا قُدمت خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 348 مريضًا.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.