شكرا لمتابعة خبر عن فزعة شباب لإنقاذ محل من الحريق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة طيبة ، أظهر مقطع فيديو فزعة شباب لإنقاذ محل مغلق من الحريق .

ووثق الفيديو ، الشباب وهم يحاولون فتح باب المحل ، بعدما شاهدوا إشتعال النيران داخله بسبب تسريب الغاز .

وقال أحد الشباب : “حد عنده رقم صاحب المحل ، تعالوا نكسر الباب” ، بينما قام شاب آخر بالدخول إلى المحل وإغلاق إسطوانة الغاز .

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على مقطع الفيديو ، حيث أشادوا بموقف الشباب وشجاعتهم لإطفاء الحريق قبل تصاعد النيران داخل المحل .