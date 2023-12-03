شاهد كيف رد رونالدو على ترديد جماهير الهلال اسم ميسي

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رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، على هتافات جماهير الهلال باسم اللاعب ليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي بطريقة غير تقليدية، حيث قام بإرسال رسالة فورية بواسطة قبلة.

رد رونالدو على ترديد جماهير الهلال اسم ميسي

عندما خرج كريستيانو رونالدو من أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت النصر والهلال، هتفت الجماهير باسم ليونيل ميسي.

ورغم هذا التحدي، قابل رونالدو هذا الهتاف بابتسامة عريضة ورفع يديه ليقوم بإرسال القبلات إلى الجماهير، ثم انصرف بابتسامة غامضة، مظهرًا استمتاعه بلحظة التفاعل مع الجمهور.