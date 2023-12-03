شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد كيف رد رونالدو على ترديد جماهير الهلال اسم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، على هتافات جماهير الهلال باسم اللاعب ليونيل ميسي من نادي إنتر ميامي بطريقة غير تقليدية، حيث قام بإرسال رسالة فورية بواسطة قبلة.
رد رونالدو على ترديد جماهير الهلال اسم ميسي
عندما خرج كريستيانو رونالدو من أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت النصر والهلال، هتفت الجماهير باسم ليونيل ميسي.
ورغم هذا التحدي، قابل رونالدو هذا الهتاف بابتسامة عريضة ورفع يديه ليقوم بإرسال القبلات إلى الجماهير، ثم انصرف بابتسامة غامضة، مظهرًا استمتاعه بلحظة التفاعل مع الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف رد رونالدو على ترديد جماهير الهلال اسم ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.