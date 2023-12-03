شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد نادين نجيم في إطلالة جريئة من مهرجان البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

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أبهرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بإطلالتها الرائعة في حفل “المرأة في السينما”، الذي أُقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

نادين نجيم في إطلالة جريئة

في ظهورها الثاني خلال فعاليات المهرجان، أطلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود، رفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان، مما أبرز جمال وجاذبيتها واستعانت نادين بماكياج يبرز جمال ملامح وجهها بشكل أنيق.

أكدت نادين أن كامل إطلالتها كانت من تصميم دار فيرساتشي العالمية، المعروفة بتصاميمها الفاخرة والعصرية، وفي اليوم السابق، أطلت نادين بفستان آخر باللون الأسود، طويل وضيق بقصة فريدة تبرز جمالها، وهذا الفستان من توقيع دار شياباريلي المشهورة بتصميماتها غير التقليدية.