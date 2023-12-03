شاهد ريالين تسبب حرب فيديوهات بين زبون وسائق توصيل في السعودية

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أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث ظهر شاب يعمل كسائق في تطبيقات خدمات التوصيل وهو ينتقد أحد الزبائن بسبب تركه له إكرامية بلغت ريالين.
ريالين تسبب حرب فيديوهات
أدى مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إثارة جدل واسع، حيث ظهر شاب يعمل كسائق في تطبيقات خدمات التوصيل يعبر عن استيائه بسبب ترك الزبون لإكرامية قيمتها ريالين.
وفي الفيديو، قال سائق التوصيل: “أول مرة أشوف أحد يحط ريالين إكرامية، هذا مرة بخيل صح”. وقد أثارت تصريحاته تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين.
رأى بعض رواد وسائل التواصل أن سائق التوصيل كان غير محق في انتقاد الزبون، حيث يُفهم أن الإكرامية ليست واجبة وإنما هي خيارية.
بينما اعتبر البعض الآخر أن سائق التوصيل كان محقًا في التعبير عن استيائه، مشددين على أن الإكرامية تُعتبر تقديرًا للجهود المبذولة من قبل السائقين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.