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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث الذبياني يكشف عن 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير وهم:

1- الشخص الذي يحترمك لمنصبك يعني بدون منصب ما لك قيمة، والحقيقة أنه اللي ما يحترمك لقيمتك الحقيقية سيلغي احترامك وتقديرك إذا راح منصبك.

2- الشخص الذي يحترمك لشهاداتك الجامعية العليا أي يحترمك بسبب شهادتك الجامعية وليس لقيمتك الحقيقية يعني الشهادات العليا معيار الاحترام والتقدير عنده وليس ما تملكه من قيم ومبادئ.

3- الشخص الذي يحترمك لثرائك المالي يعني الفلوس، والاحترام الذي تستحقه هو أن تكون ثرياً وتملك العقارات والسيارات الفارهة يعني لو أفلست ما أحد حواليك.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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