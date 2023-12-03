تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث الذبياني يكشف عن 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام والتقدير وهم:

1- الشخص الذي يحترمك لمنصبك يعني بدون منصب ما لك قيمة، والحقيقة أنه اللي ما يحترمك لقيمتك الحقيقية سيلغي احترامك وتقديرك إذا راح منصبك.

2- الشخص الذي يحترمك لشهاداتك الجامعية العليا أي يحترمك بسبب شهادتك الجامعية وليس لقيمتك الحقيقية يعني الشهادات العليا معيار الاحترام والتقدير عنده وليس ما تملكه من قيم ومبادئ.

3- الشخص الذي يحترمك لثرائك المالي يعني الفلوس، والاحترام الذي تستحقه هو أن تكون ثرياً وتملك العقارات والسيارات الفارهة يعني لو أفلست ما أحد حواليك.