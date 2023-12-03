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تستمر إلى الأثنين.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيرات الحالة، رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

طقس المدينة المنورة

وذكر المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن أمس توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة أجزاء من مناطق المملكة.

الطقس في

وشملت هذه المناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أيضا أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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