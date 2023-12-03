شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط مخالف بالرياض لبيعه 8 م3 من الحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لبيعه أكثر من 8 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، فيما أكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب.

المخالفون لنظام البيئة

هذا بالإضافة إلى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.