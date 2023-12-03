شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والصين تؤكدان أهمية مواكبة التطور الإعلامي للحراك التنموي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة والصين أهمية مواكبة التطور الإعلامي مع الحراك التنموي في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فو هوا.

التعاون الإعلامي بين السعودية والصين

وناقشا خلال انعقاد القمة الإعلامية العالمية الخامسة في الصين، التعاون الإعلامي، وأهمية تطوير العمل الإعلامي بما يتواكب مع الحراك التنموي في المملكة والصين.

كما اتفقا على تكوين فريق عمل من الوكالتين للعمل على تبادل الخبرات في الجوانب الإعلامية والتقنية.

هذا إضافة إلى أهمية تعزيز الحضور الإعلامي في المناسبات والمؤتمرات المقامة في البلدين.

القمة الإعلامية العالمية الخامسة في الصين

وأعرب رئيس وكالة الأنباء السعودية عن شكره لوكالة أنباء الصين ومنظومة الإعلام الصينية على تنظيم هذه القمة.

وأكد رئيس وكالة أنباء الصين الجديدة أهمية التعاون والعمل بين الوكالتين بما يخدم الطرفين في المجال الإعلامي بما ينعكس إيجابًا على العلاقات المتطورة بين الصين والسعودية.

وتناقش القمة المنعقدة في مقاطعة قوانغدونغ الصينية خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري تعزيز الثقة العالمية وتعزيز تطوير وسائل الإعلام ودورها في تعزيز التنمية البشرية والأمن.

أسواق الجديدة في العصر الرقمي

هذا بالإضافة إلى مناقشة استجابة وسائل الإعلام للأسواق الجديدة في العصر الرقمي، وتعاون وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى عدد من القضايا الإعلامية.

وتعد القمة الإعلامية العالمية الخامسة منصة متميزة للتبادل، والتنسيق بين وسائل الإعلام العالمية.