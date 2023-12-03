شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفيديو الكامل لاحتفال البليهي الذي سبب طرده من ديربي الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة

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أقدم اللاعب علي البليهي من فريق الهلال على حركات استفزازية تجاه جماهير النصر في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الدوري، مما نتج عنه طرده من الملعب ببطاقة حمراء.

الفيديو الكامل لاحتفال البليهي

فور تسجيل الهدف الثالث لصالح الهلال قام علي البليهي بتوجيه حركات استفزازية نحو جماهير النصر. وفي لحظات التوتر، اتجه البليهي نحو المدرجات التي يجلس فيها جمهور النصر، حيث وضع يده على عينه بإيماءة تُظهر عدم رؤيته لأحد أو للتقليل من أهمية الجماهير المعاكسة.

وقد رأى الحكم أن هذا التصرف يشكل استفزازًا لجماهير النصر، مما أدى إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه البليهي، وبالتالي غادر الملعب قبل نهاية المباراة.

تمكن الهلال في نهاية المطاف من تحقيق الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن إطار منافسات بطولة دوري روشن.