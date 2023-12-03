شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. مبادرة "قادرون" تستعرض أحدث الطرق لخدمة ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس فريق براء أبدان التطوعي الدكتور أصيل شبانة أن مبادرة "قادرون" تهدف إلى توعية أفراد المجتمع حول أبرز إصابات الشلل الدماغي- الحبل الشوكيّ- الأمراض الجينية.

بالإضافة إلى تقديم أحدث الطرق النفسية والعلاجية لخدمة ذوي الإعاقة.

الإعاقات الست التي تصيب الإنسان

وأشار المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمرة مطير؛ أن ما يميز مبادرة (قادرون) التي تُعنى بفئة ذوي الإعاقة، أنها تسلط الضوء على الإعاقات الست التي تصيب الإنسان.

وأشاد بمبادرة ركوب الخيل لأصحاب الإعاقات الحركية، وهي ميزة إضافية لفعاليات النسخة الثانية من مبادرة "قادرون".

كما ثمّن مشاركة قطاعي الدولة العام والخاص والثالث في مثل هذه الفعاليات التي تخدم شريحة مهمة في المجتمع، وتهتم بتثقيف وتوعية أفراده بمختلف فئاتهم العمرية.

مشاركة 150 متطوعًا

ولفت إلى أن الفعالية أقيمت بمشاركة 150 متطوعًا، وبلغ عدد الزوار أكثر من 1000 مستفيد من جميع فئات المجتمع.

وأقيمت على هامش الفعالية أركان توعوية تحاكي الإعاقات التي تصيب الإنسان وهي (ركن الشلل النصفي والنصفي الشقي والرباعي، بجانب الإعاقة السمعية والبصرية.

أيضا شملت العلاج الوظيفي، والطبيعي، الأطراف الصناعية، التغذية، الصيدلة، العلاج النفسي، الخدمات العلاجية، والترفيه.