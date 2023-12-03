المدني يحذر من الأمطار

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل والليث والقنفذة ومنطقة المدينة المنورة، وتشمل ينبع وبدر ومناطق الباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
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