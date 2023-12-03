شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض مرض السكري من النوع 2 لأنها لا تجعل الشخص يشعر بالتعب والتوعك، ولكن هناك علامة واحدة يجب البحث عنها في بولك، إذا كانت رائحة بولك تبدو بطريقة معينة ، فقد تكون مصابًا بهذه الحالة.

مرض السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير ، لكن الكثير من الاشخاص لا يدركون أنهم مصابون به .

يعد اكتشاف أعراض مرض السكري من النوع 2 أمرًا مهمًا للغاية، حيث يمكن أن تؤدي الحالة دون علاج إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وحسب موقع "express"، إحدى العلامات التي يجب ملاحظتها هي وجود بول ذو رائحة حلوة.

قد يكون لدى الشخص المصاب بمرض السكري غير المتحكم فيه مستويات عالية من الجلوكوز في الدم بشكل خطير، وبينما يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد في البول ، يمكن أن يتسبب في رائحة حلوة ، وفقًا لـ Medical News Today.

وقال الاطباء "قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من بول ذو رائحة حلوة بسبب مرض السكري أعراضًا أخرى، بما في ذلك الإرهاق والعطش الشديد وتغيرات الشهية وفقدان الوزن غير المبرر".

وتابع الأطباء قد يخرج الشخص أيضًا كميات مفرطة أو كبيرة بشكل غير طبيعي من البول في كل مرة يتبول فيها.

يوضح موقع Diabetes.co.uk: "يتم تعريف التبول على أنه المرور المتكرر لكميات كبيرة من البول - أكثر من ثلاثة لترات يوميًا مقارنة بإنتاج البول اليومي العادي لدى البالغين من لتر واحد إلى اثنين لتر".

وأضاف "إنه أحد الأعراض الرئيسية لـ مرض السكري (النوع 1 والنوع 2 من داء السكري) ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد، والذي إذا ترك دون علاج يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى."

وأفاد التقرير أكثر علامات التبول شيوعًا هي إنتاج كميات كبيرة بشكل غير طبيعي من البول على فترات منتظمة طوال النهار والليل.

تضيف جمعية السكري الخيرية: "التبول عادة ما يكون نتيجة شرب كميات مفرطة من السوائل، وخاصة الماء والسوائل التي تحتوي على الكافيين أو الكحول."

أعراض مرض السكري الأخرى :

الشعور بالعطش.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن.

حكة في الأعضاء التناسلية أو مرض القلاع.

تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء.

رؤية مشوشة.