شكرا لمتابعة خبر عن محامي يوضح كيفية تحديد عقوبة المتهمين في قضايا الفساد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي نايف المرشدي، كيفية تحديد عقوبة المتهمين في قضايا الفساد.

وبين المرشدي أنه بخصوص نظام الرشوة، هناك انظمة تتعلق بكل نوع مخالفة، مضيفا: “هناك رشوة مقابل واجهة معنوية وتوجد رشوة بمقابل مالي وكل صورة لها عقوبة كما يوجد نظام مكافحة التزوير ونظام لإساءة استعمال السلطة”.

ولفت إلى أن المرجع في تحديد العقوبة هو جسامة الجرم والنظام الحاكم لهذه العقوبة.

يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة” أعلنت أمس الجمعة، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر نوفمبر 2023م.

وأفادت الهيئة بأن عدد الموقفين على ذمة التحقيق وصل 146 موقوف منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.