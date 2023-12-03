شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو وصلة رقص مجنون من الفنانة وعد بعد فوز الهلال على النصر بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفنانة السعودية وعد وهي تحتفل بفوز فريق الهلال على النصر بثلاثية نظيفة في الفيديو تظهر وعد وهي ترقص بطريقة هستيرية وتعبر عن فرحها بالانتصار.

وصلة رقص مجنون من الفنانة وعد

عبّرت الفنانة السعودية وعد عن فرحتها الكبيرة بفوز فريق الهلال على النصر بثلاثية نظيفة، حيث ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص بشكل هستيري وتعبر عن فرحها بالنجاح، وكانت ردة فعل وعد طبيعية وعفوية، مما أضفى على اللحظة جوًا من المرح والحماس.

لقد تفاعل متابعو وعد بشكل إيجابي مع هذه اللحظات السعيدة، حيث عبروا عن سعادتهم بالفوز الكبير الذي حققه الهلال.