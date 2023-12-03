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أكد الشيخ محمد العبدالله الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، مساء الأربعاء، استقرار حالة صحة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تطور عاجل في صحة أمير الكويت
أوضح الشيخ محمد العبدالله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي مساء الأربعاء أن حالة صحة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة.
وأشار إلى أن الأمير ما زال يتلقى العلاج اللازم، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة والحصول على المعلومات من مصادر رسمية تتعلق بصحة الأمير.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” قد أعلنت في وقت سابق أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى نتيجة لوعكة صحية طارئة، وأكدت أن حالته مستقرة.
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