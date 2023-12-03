انت الان تتابع أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.. تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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