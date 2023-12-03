انت الان تتابع أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز "طقس العرب"، إلى وجود سحب ركامية تؤثر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وحائل، تحديدًا شرق محافظة مكة المكرمة، وشمال شرق وجنوب غرب منطقة حائل، مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، تكون غزيرة أحيانًا؛ لذا يرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

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