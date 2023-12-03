انت الان تتابع "محاولة انقلاب" وراء أعمال العنف في غينيا بيساو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلن رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، السبت، أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت “محاولة انقلاب“.

وأفاد إمبالو، الذي كان يحضر مؤتمر المناخ “كوب28” في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكّن من العودة فوراً “نظراً إلى محاولة الانقلاب. يجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة”.

وكان قد دعا الجيش، السبت، قوات الحرس الوطني إلى العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنفٍ، الجمعة، أدّت إلى مقتل شخصيْن على الأقل، ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بشدة.

واندلعت اشتباكاتٌ ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة، والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلَيْن على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.

وأفاد مسؤول عسكري آخر، طلب عدم كشف هويته، نظراً إلى حساسية الوضع، السبت، بأنه تمّ إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.

وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو.