تراند اليوم : شاهد : لحظة القبض على إرهابي فرنسي من أصول إيرانية قتل شخص بسكين ومطرقة في باريس

صحيفة الخليج 365 :وثق مقطع فيديو لحظة اعتقال الشرطة الفرنسية المتهم بقتل شخص ألماني وإصابة شخصين آخرين بسكين ومطرقة قرب برج إيفل مساء أمس السبت.

فيما انتشرت صورة للمهاجم، وتبين أن اسمه أرمان ، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو فرنس من أصول إيرانية ومتطرف ويعاني اضطرابات نفسية. وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، ومحللون مختصون في شؤون الإرهاب.

وتبين أيضا أن أرمان كان ظهر في فيديو سابق يبايع داعش، رافضاً أن "يقتل العرب حول العالم".

وبحسب العربية، أظهرت المعلومات التي نشرها مركز CAT الفرنسي المعني بشؤون الإرهاب والمجموعات المتطرفة أن المهاجم الموقوف سبق أن خطط قبل سنوات عدة للمغادرة إلى سوريا والالتحاق بداعش.

وفي يوليو 2016 خطط لتنفيذ هجوم إرهابي، فأوقف وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات من قبل الغرفة السادسة عشرة لمحكمة باريس الجنائية.