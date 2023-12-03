شكرا لقرائتكم شكوى من ارتفاع أسعار علاج الأسنان : خلع العصب بنصف راتب شاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان في المراكز الخاصة بالرغم من وجود آلاف أطباء الأسنان السعوديين العاطلين عن العمل.

في البداية قال الكاتب علي سعد الموسى عبر منصة إكس: سؤالان لوزارة الصحة: لماذا بات علاج الأسنان بالذهاب للقطاع الخاص أمرًا مسلمًا به ولا جدال فيه رغم وفرة آلاف أطباء الأسنان بلا وظيفة؟ ولماذا تنعدم رقابة أسعار فاتورة علاج الأسنان حتى أصبح مجرد خلع عصب بنصف راتب شاب ولماذا لا تنتبه الوزارة لهذا الجنون الخيالي في أسعارها الباهظة؟

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إجراءات معقدة

وتفاعل مع هذه الشكوى العديد من المواطنين حيث قال حساب باسم “راضي”: أذهب لمركز الرعاية الصحية الأولية لعلاج سن فيتم تحويلي لمجمع تخصصي لأخذ أشعة ويتم تصويرها في جوالي لأنها لا تظهر في الكمبيوتر في المركز وبعد ذلك يتم علاج سن سليم والسن الملتهب لا يتم علاجه ثم يتم تحويلي مرة أخرى للمجمع التخصصي لاستكمال معالجة وتركيب تلبيسة.

وأضاف: وبعد شهرين أو ثلاثة يقرر الدكتور أن هناك تسوسًا رغم عدم وجوده فيتم إعادتي للمركز الأولي لمعالجة التسوس وهذا التسوس غير موجود رغم أنني أذهب لمركز خاص للتأكد من عدم وجود تسوس ثم الدخول في دوامة حجز مواعيد ناهيك من تعللهم أحيانًا بتعطل كرسي العلاج وأجزم أنهم بارعون في المماطلة والتسويف لتكلفة علاج السن”.

ضعف الخدمات

وقال أحد المتابعين: “فعلًا صارت معي رحت بعيالي المستوصف قالوا لازم أشعة حولوني لمستشفى المحافظة سويت أشعة وصورتها بجوالي ورجعت المستوصف.. ليش ما يرسلون الأشعة للمستوصف أفضل بالإيميل؟”

وقال متابع آخر: “والله صارت لنا والآن نراجع مستوصف حتى مضاد ما كتبوه وهم يقولون ملتهب ما نقدر نخلعه الله المستعان”.

رد وزارة الصحة

بدورها قالت وزارة الصحة ممثلة في حساب 937 صحة : وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على الخدمات الصحية، بإمكانكم التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة أو الاتصال بالرقم.