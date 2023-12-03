شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل تلك المناطق، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

طقس الشرقية اليوم

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على حفر الباطن.

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، حتى الساعة الـ 11 صباحا.

طقس المدينة المنورة

طقس مكة المكرمة

تستمر أيضا التوقعات بهطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات ومنها جدة وأضم وميسان، الطائف، والجموع والعاصمة المقدسة وعدد من المحافظات الأخرى

الطقس في تبوك

الطقس في حائل

الطقس في الحدود الشمالية

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وبين المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وذلك على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.

كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.