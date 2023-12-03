انت الان تتابع سفارة المملكة في الفلبين تُحذّر المواطنين من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 6:11 صباحاً

دعت سقارة المملكة لدى الفلبين المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، الى أخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية. وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية. وقالت في حالة الطوارئ -لا سمح الله- يُرجى التواصل على الرقمين التاليين: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين للطوارئ: 00639188073636

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في الفلبين تُحذّر المواطنين من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.