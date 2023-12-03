انت الان تتابع "الحج" تطلق جائزتي "لبيتم" و"مبدعون" لخدمة ضيوف الرحمن.. وهنا تفاصيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 6:13 صباحاً

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل في جائزة "لبيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وتعتبر تقديرًا للدول التي تبرز في تنظيم وتقديم خدمات مناسك الحج بشكل متميز، ويتم منح هذه الجائزة وفقًا لمعايير محددة، تستند إلى جوانب متعددة من تنظيم البعثة؛ بما في ذلك التوثيق، وإيجار السكن والإعاشة، ووسائل النقل الداخلية والخارجية. وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للشركات والمؤسسات المعنية بخدمات ضيوف الرحمن، وآخر فرصة لذلك ستكون يوم الثلاثاء المقبل، الخامس من ديسمبر الحالي. وكشفت الوزارة عن بدء الرصد لجائزة "مبدعون" بمسار العمرة لعام ٢٠٢٤م، وهي جائزة سنوية تقيمها بهدف تسليط الضوء على جهود الشركات المتميزة في تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ إبداعية مبتكرة لموسمي الحج والعمرة، وتتلخص في عدة مجالات، كمنظومة العمل الداخلية للشركات المقدمة للخدمة، والخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن، والخدمات الأساسية خلال موسمي الحج والعمرة، والخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين في منظومة الحج والعمرة. وتستهدف "الجائزة"، شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ومقدمي الخدمات لضيوف الرحمن، والشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة. وأعلنت عن إتاحة التقديم الإلكتروني حتى يوم السادس عشر من شهر شعبان القادم.

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