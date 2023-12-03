انت الان تتابع بيشة.. نجاح استئصال 14 ورمًا ليفيًّا لمريضة بمستشفى الولادة والأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح فريق طبي مختص في "النساء والولادة" بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، في استئصال 14 ورمًا ليفيًّا أكبرها حجمًا يبلغ 14 سم وأصغرها 2 سم لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا.

وفي التفاصيل، قالت "صحة بيشة": إن المريضة حضرت وهي تعاني من آلام أسفل البطن، وبالفحص السريري وعمل الأشعة اللازمة تَبَين وجود أورام ليفية متعددة وبأحجام متفاوتة، وتم اتخاذ قرار استئصال الأورام الليفية جراحيًّا، وتجهيز المريضة وتحضيرها لعملية استئصال الأورام.

وأوضحت "الصحة" أنه تم إجراء العملية الجراحية بنجاح -ولله الحمد- واستئصال الـ14 ورمًا، ونقل المريضة لقسم التنويم حتى خروجها من المستشفى بصحة تامة وتابعت في العيادة.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور سواتي، والدكتورة أميرة استشارية أمراض النساء، والدكتور حميد والدكتور ياسين استشاري التخدير.