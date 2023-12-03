بيشة.. نجاح استئصال 14 ورمًا ليفيًّا لمريضة بمستشفى الولادة والأطفال

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03 ديسمبر 2023, 6:32 صباحاً
نجح فريق طبي مختص في "النساء والولادة" بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، في استئصال 14 ورمًا ليفيًّا أكبرها حجمًا يبلغ 14 سم وأصغرها 2 سم لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا.
وفي التفاصيل، قالت "صحة بيشة": إن المريضة حضرت وهي تعاني من آلام أسفل البطن، وبالفحص السريري وعمل الأشعة اللازمة تَبَين وجود أورام ليفية متعددة وبأحجام متفاوتة، وتم اتخاذ قرار استئصال الأورام الليفية جراحيًّا، وتجهيز المريضة وتحضيرها لعملية استئصال الأورام.
وأوضحت "الصحة" أنه تم إجراء العملية الجراحية بنجاح -ولله الحمد- واستئصال الـ14 ورمًا، ونقل المريضة لقسم التنويم حتى خروجها من المستشفى بصحة تامة وتابعت في العيادة.
أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور سواتي، والدكتورة أميرة استشارية أمراض النساء، والدكتور حميد والدكتور ياسين استشاري التخدير.
جدير بالذكر أنه خلال شهر أكتوبر 2023م، تم استقبال عدد 5599 مستفيدًا في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 3847 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 809؛ فيما تم إجراء 339 عملية جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية 295، وجراحات اليوم الواحد 160، والوصفات الدوائية المصروفة 8646، والفحوصات المخبرية 237527، وعدد 3212 خدمة مقدمة من قسم الأشعة، والطب الاتصالي 1173، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في قسم النمو والسلوك 163.
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