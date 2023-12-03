"كراني": الثلاثاء المقبل منتصف الفترة الانتقالية بين فصلي الربيع والشتاء

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن الثلاثاء المقبل هو منتصف الفترة الانتقالية بين فصلَي الربيع والشتاء.

وأضاف كراني، على حسابه في إكس، أن القطاع الغربي يستقبل امتداد كتلة هوائية دافئة يمتد محورها حتى جنوب شرق المتوسط لمدة 36 ساعة، بعدها يبدأ بالتراجع ليتيح الفرصة لكتلة باردة التحرُّك للشمالية الغربية.

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