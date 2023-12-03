انت الان تتابع "الخضيري": ابتعدوا عن العصائر المحلاة.. وذات "اللب والقشور" أكثر فائدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 6:41 صباحاً

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن العصائر المفيدة للجسم هي التي تحتوي على "اللب والقشور" للفواكه، بعيداً عن العصائر المحلاة بالسكر. وأضاف الخضيري، أن الفواكه ذات القشور المأكولة هي "الخوخ والتفاح والمشمش والبخارى"، ويجب عدم تصفيتها لتكون كثيفة، مثل السموذي، ويمكن الاستفادة من فوائدها. ونصح الخضيري، بالابتعاد عن عصائر المحال الجاهزة التي يُضاف السكر إلى معظمها وبكمية كبيرة، خاصة أن إضافة السكر للعصائر ممنوعة ومخالفة للأنظمة ويمكن رفع بلاغ على المحال التي تبيعها عبر الرقم 940 لتتم مخالفتها وتحذيرها.

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