انت الان تتابع أجواء معتدلة مائلة للبرودة.. الحرارة بين 33 و4 درجات بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 6:53 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وينبع أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت السودة 4 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان والقنفذة 32 مئوية، والمدينة المنوّرة 31 درجة، والوجه 30 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف والقريات بـ 8 درجات، تليها عرعر وسكاكا 10 مئوية، ثم تبوك والباحة ونجران ورفحاء 11 درجة. وسجّلت جدة وأبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.

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