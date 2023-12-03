اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائية لبنانية تكشف عن مكونات مشروب يومي للحصول على بطن مسطح خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشفت شيف وأخصائية رشاقة لبنانية، عن مكونات مشروب يومي للحصول على بطن مسطح خلال أسبوع.

وقالت الأخصائية اللبنانية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": نقطع 2 ليمون و2 تفاحة لمربعات مع القشر، ووضعهما في قدر ثم إضافة 2 كوب ماء عليهما و2 عود قرفة وتركهم على النار لمدة 15 دقيقة.

وتابعت: نترك الخليط لمدة ساعة ثم يتم تصفيته وتناول فنجان في الصباح قبل الترويقة، وفنجان قبل النوم، مضيفة: ستروا النتائج خلال جمعة مع الانتباه لطريقة الأكل وتخفيف الخبز، إضافة إلى كميات قليلة من الأكل.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا