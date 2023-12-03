تراند اليوم : بالفيديو.. أخصائية لبنانية تكشف عن مكونات مشروب يومي للحصول على بطن مسطح خلال أسبوع

صحيفة الخليج 365: كشفت شيف وأخصائية رشاقة لبنانية، عن مكونات مشروب يومي للحصول على بطن مسطح خلال أسبوع.

وقالت الأخصائية اللبنانية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق "تيك توك": نقطع 2 ليمون و2 تفاحة لمربعات مع القشر، ووضعهما في قدر ثم إضافة 2 كوب ماء عليهما و2 عود قرفة وتركهم على النار لمدة 15 دقيقة.

وتابعت: نترك الخليط لمدة ساعة ثم يتم تصفيته وتناول فنجان في الصباح قبل الترويقة، وفنجان قبل النوم، مضيفة: ستروا النتائج خلال جمعة مع الانتباه لطريقة الأكل وتخفيف الخبز، إضافة إلى كميات قليلة من الأكل.