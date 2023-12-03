شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام وإقبال لافت على معرض "مركز الأرصاد" في "كوب 28" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل مشاركته في معرض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بدولة الإمارات.

ويستعرض المركز الوطني مبادراته الإقليمية ممثلة بالمركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وبرنامج استمطار السحب.

طائرات الاستمطار الحديثة

وخصص جانبًا من جناحه للتعريف بطائرات الاستمطار الحديثة والمتطورة التي تعمل على تنفيذ أعمال برنامج الاستمطار.

هذا إضافة إلى تقديم برامج محاكاة تفاعلية ذكية تتعلق بالعمل المناخي، واستعراض برامج ومبادرات مجابهة العواصف الغبارية وكذلك رصد الظواهر الجوية.

اهتمام وإقبال لافت من الزوار

وحظي المعرض باهتمام وإقبال لافت من الزوار من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والقيادات الوطنية.

وأشادوا خلال الزيارة بمخرجات مبادرات المركز الإقليمية في مجالات مكافحة التغير المناخي والعواصف الغبارية واستمطار السحب لتحقيق الأهداف وخدمة دول الإقليم والمنطقة.