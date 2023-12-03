شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جازان" يعزز ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، معرضًا تثقيفيًا تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة.

وتضمن المعرض أركانًا للتعريف باستخدام الوسائل التعليمية لكل فئة وعرض أعمالهم الفنية.

طرق التعامل مع ذوي الإعاقة

هذا إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لفئات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف نشر ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأكدت الإدارة العامة حرصها على تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2023 تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام.

خدمات التعليم في السعودية لذوي الإعاقة

وأكد تعليم جازان أنه يولي اهتمامًا خاصًا بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، بتقديم جميع الخدمات التعليمية لهم.

هذا بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات، والعديد من الخدمات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والخدمات المساندة؛ لتحقيق حياة كريمة لهم وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.