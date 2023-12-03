شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تحذر من الهزّات الإرتدادية المستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين ودعت بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الإرتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات ،

ودعت السفارة المواطنين متابعة ما يصدر منها ومن الجهات الفلبينية المختصة فيما يتصل بالهزات.

فيما بلغت قوته ب 7,6 درجة جزيرة مينداناو في شرق الفلبين.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.