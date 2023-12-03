السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تطلق مبادرة تشجير بالتعاون مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض مبادرة تشجير لزيادة الغطاء النباتي في المحمية.

وتأتي المبادرة في إطار تعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية للقوات للمحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع العمل التطوعي بمشاركة (100) متطوع وغرس (700) شتلة صديقة للبيئة لتحسين جودة الحياة.

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تنفذ وتشارك في العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات البيئية، مثل المعارض ومبادرات التشجير وإطلاق الكائنات الفطرية والإصحاح البيئي للمتنزهات.