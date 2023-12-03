السعودية | أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تؤثر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وحائل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز “طقس العرب”، إلى وجود سحب ركامية تؤثر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وحائل، تحديدًا شرق محافظة مكة المكرمة، وشمال شرق وجنوب غرب منطقة حائل، مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا.