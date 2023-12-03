شكرا لقرائتكم خبر عن لاحاجة للرجيم بعد اليوم..تعرف على سحرقشرالرمان للتخسيس والرجيم والتخلص من دهون البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كثير من الأشخاص يتبعون رجيم او حمية غذائية للتنحيف ولكن بدون جدوى ، لكن هل جربت من قبل قشور لرمان؟

قشر الرمان لا غنى عنه ولن ترميه بعد الآن لنتعرف فيما يلي على فوائد قشر الرمان للتخسيس والرجيم والتخلص من دهون البطن .

ما هي فوائد قشر الرمان للتنحيف

-قشر الرمان غني بنسبة كبيرة من المركبات التي تساعد على التخسيس والرجيم والتخلص من الدهون، مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول.

-يساعد قشر الرمان على تقليل نسبة الدهون بالجسم، ويحمي من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من حمض البونكونيك.

-يمنح الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة.

-يتميز بخلوه من الدهون المشبعة والكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

-يساعد على تحفيز عملية الأيض، ويقضي على الدهون سريعاً.

طريقة استخدام قشر الرمان للتنحيف:

يمكن استخدام قشر الرمان لصنع الشاي وبالمكونات الاتية:

-قشر 1 حبة من ثمار الرمان.

-قشر 1 حبة من البرتقال.

-أضف 3 – 5 أوراق من النعنع.

-أضف 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

-أضف 1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.

-أضف 1/2 ملعقة صغيرة من العسل.

-أضف 2 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

-وضع الماء في وعاء على النار.

-إضافة قشر الرمان، وقشر البرتقال إلى الماء والانتظار حتى غليان المكونات.

-إضافة أوراق النعنع، ومبشور الزنجبيل والكمون ورفع الوعاء عن النار.

-تصفية الشاي وتقديمه مع العسل