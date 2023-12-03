شكرا لقرائتكم خبر عن لاحاجة للرجيم بعد اليوم..تعرف على سحرقشرالرمان للتخسيس والرجيم والتخلص من دهون البطن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كثير من الأشخاص يتبعون رجيم او حمية غذائية للتنحيف ولكن بدون جدوى ، لكن هل جربت من قبل قشور لرمان؟
قشر الرمان لا غنى عنه ولن ترميه بعد الآن لنتعرف فيما يلي على فوائد قشر الرمان للتخسيس والرجيم والتخلص من دهون البطن .
ما هي فوائد قشر الرمان للتنحيف
-قشر الرمان غني بنسبة كبيرة من المركبات التي تساعد على التخسيس والرجيم والتخلص من الدهون، مثل الأنثوسيانين، والفلافونويدات، والبوليفينول.
-يساعد قشر الرمان على تقليل نسبة الدهون بالجسم، ويحمي من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من حمض البونكونيك.
-يمنح الشعور بالشبع، وبالتالي عدم تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب وجود الألياف الغذائية بنسبة كبيرة.
-يتميز بخلوه من الدهون المشبعة والكوليسترول، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
-يساعد على تحفيز عملية الأيض، ويقضي على الدهون سريعاً.
طريقة استخدام قشر الرمان للتنحيف:
يمكن استخدام قشر الرمان لصنع الشاي وبالمكونات الاتية:
-قشر 1 حبة من ثمار الرمان.
-قشر 1 حبة من البرتقال.
-أضف 3 – 5 أوراق من النعنع.
-أضف 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.
-أضف 1/2 ملعقة صغيرة من الكمون.
-أضف 1/2 ملعقة صغيرة من العسل.
-أضف 2 كوب من الماء.
طريقة التحضير:
-وضع الماء في وعاء على النار.
-إضافة قشر الرمان، وقشر البرتقال إلى الماء والانتظار حتى غليان المكونات.
-إضافة أوراق النعنع، ومبشور الزنجبيل والكمون ورفع الوعاء عن النار.
-تصفية الشاي وتقديمه مع العسل
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