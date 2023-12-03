شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الأذن في الطائرة .. لماذا يحدث ومتى يجب أن تقلق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُولّد الشعور بانسداد الأذن أثناء رحلات الطيران، وتحديداً وقت الإقلاع والهبوط، شعوراً سيئاً للكثير من المسافرين.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة “irishmirror” البريطانية، نلقي نظرةً على أسباب طنين الأذنين عند السفر بالطائرة، بالإضافة إلى نصائح للتخلّص من هذه المشكلة خلال الرحلات الجوية.

لماذا يحدث طنين الأذنين؟

عندما تقلع الطائرة أو تهبط، يتغير ضغط الهواء في المقصورة في فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يعني أن الهواء المحبوس في أذنك الداخلية يصبح مختلفًا عن الهواء من حولك، وسيضغط على طبلة الأذن.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صوت طقطقة أو فرقعة في أذنك، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا في بعض الحالات.

كيف تتخلص من طنين الأذنين أثناء الرحلات الجوية؟

التثاؤب المتكرر.

البلع: يمكن أن يساعدك في التغلب على الاختلافات في ضغط الهواء.

عدم السفر بالطائرة إذا كنت مصاباً بالتهاب الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف.

حاوِلْ ألا تغفوَ أثناء الإقلاع والهبوط، حتى تتمكن من التثاؤب والبلع، للمساعدة في الحفاظ على طبلة الأذن مفتوحة.