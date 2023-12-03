شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى الفلبين تُحذّر المواطنين من هزات زلزال سوريجاو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت سفارة المملكة لدى الفلبين على المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على منصة إكس، أن ذلك بسبب الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية.

ونوهت إلى ضرورة التواصل في حالة الطوارئ على الرقمين التاليين:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين للطوارئ: 00639188073636