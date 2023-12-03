شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح الأجواء المتوقعة وحالة الطقس اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن الأجواء المتوقعة اليوم الأحد.

وقال الحصيني من خلال تويتة نشرها على حسابه الرسمي على منصة إكس :” متوقع أمطار متفرقة و متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاءً متفرقة في مكة والمدينة و حائل تمتد نواحي الإمارات وسلطنة عمان .”

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني توقعت في وقتٍ سابق أمس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل والليث والقنفذة ومنطقة المدينة المنورة وتشمل ينبع وبدر ومناطق الباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.