اخبار السعوديه

شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال بعد الخسارة بالثلاثة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال بعد الخسارة بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسوم وخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد إقامة زوجة مواطن عبر أبشر 1445

تظهر لقطات فيديو متداولة للاعب وهو يتحدث مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد هزيمة النصر أمام الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال

في لقطات ملفتة، ظهر كريستيانو رونالدو وهو يغادر الملعب ويتجه نحو رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، حيث أجرى محادثة معه وسط حشد من الجماهير.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن رونالدو قد اشتكى من تصرفات بعض جماهير الهلال الذين حاولوا استفزازه باستخدام اسم .

كما أبدى استيائه من خطأ تحكيمي اعتبره مسببًا في هزيمة فريقه. ولم تتضح بعد تفاصيل الحديث بين رونالدو ورئيس الهلال بن نافل.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال بعد الخسارة بالثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا