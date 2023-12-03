شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال بعد الخسارة بالثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة

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تظهر لقطات فيديو متداولة للاعب كريستيانو رونالدو وهو يتحدث مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بعد هزيمة النصر أمام الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

شاهد ما دار بين رونالدو ورئيس الهلال

في لقطات ملفتة، ظهر كريستيانو رونالدو وهو يغادر الملعب ويتجه نحو رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، حيث أجرى محادثة معه وسط حشد من الجماهير.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن رونالدو قد اشتكى من تصرفات بعض جماهير الهلال الذين حاولوا استفزازه باستخدام اسم ميسي.

كما أبدى استيائه من خطأ تحكيمي اعتبره مسببًا في هزيمة فريقه. ولم تتضح بعد تفاصيل الحديث بين رونالدو ورئيس الهلال بن نافل.